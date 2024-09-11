Житель ДНР напал с ножом на прохожих

Житель Донецка напал с ножом на прохожих, он задержан

Житель Донецка напал с ножом на прохожих, его задержали прибывшие на место полицейские. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в Киевском районе столицы Донецкой народной республики (ДНР). Местные жители сообщили в полицию о мужчине, который вел себя неадекватно и бросался с ножом на прохожих. Стражи порядка прибыли на место.

«При задержании он оказал сопротивление, в связи с чем полицейские произвели несколько выстрелов (предупредительный и в направлении нападавшего). Злоумышленник госпитализирован с ранением в ногу», — написала Волк.

Предварительно, жертвой преступления стал один местный житель. Еще три человека пострадали.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области студентка завела однокурсницу в лес и пырнула ножом. Потерпевшую госпитализировали, а нападавшую задержали и отправили под домашний арест.