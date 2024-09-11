Жители российского региона пожаловались на мерзко пахнущее озеро

Жители Хабаровского края пожаловались на зловонное озеро

Жители села Калинка Хабаровского края пожаловались на зловонное озеро, образовавшееся из воды, которая попала из канализационных труб. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Поселение находится в паре десятков километров от столицы региона. Из-за забитых труб также заливает подвалы многоквартирных домов на улице Энергетиков. По словам местных жителей, раньше такое случалось максимум пару раз в год, с января же было уже четыре раза. При этом канализационные трубы не ремонтируют, а только прочищают.

Ранее в Алтайском крае торговый центр и несколько домов затопило фекалиями из канализации. По словам очевидцев, канализационная жижа залила все — от еды до мебели. Зловоние стоит даже на улице. Владельцы торговых точек отпустили сотрудников домой из-за невозможности работать в таких условиях.