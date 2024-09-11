Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:25, 11 сентября 2024Экономика

Жители российского региона пожаловались на мерзко пахнущее озеро

Жители Хабаровского края пожаловались на зловонное озеро

Фото: Michael Kucharski / Unsplash

Жители села Калинка Хабаровского края пожаловались на зловонное озеро, образовавшееся из воды, которая попала из канализационных труб. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Поселение находится в паре десятков километров от столицы региона. Из-за забитых труб также заливает подвалы многоквартирных домов на улице Энергетиков. По словам местных жителей, раньше такое случалось максимум пару раз в год, с января же было уже четыре раза. При этом канализационные трубы не ремонтируют, а только прочищают.

Ранее в Алтайском крае торговый центр и несколько домов затопило фекалиями из канализации. По словам очевидцев, канализационная жижа залила все — от еды до мебели. Зловоние стоит даже на улице. Владельцы торговых точек отпустили сотрудников домой из-за невозможности работать в таких условиях.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Александра Маслякова похоронили. Звездные артисты плакали на церемонии прощания и откровенно говорили о ведущем КВН

      В России отреагировали на стрельбу солдат ВСУ в спины убегающих жителей Курской области

      Зеленский усомнился в существовании мирного плана Шольца

      В WhatsApp появится новая функция

      Трамп объединился с Харрис и Байденом на совместном мероприятии

      Врач заявила об опасности популярных способов борьбы с похмельем

      Огромную тушу малого полосатика нашли на известном пляже

      Украина получит 10 миллионов евро на дальнобойное оружие от Литвы

      Россиянка выиграла миллионы рублей в лотерею благодаря одной вещи

      Россияне назвали привлекающие внимание на первом свидании детали во внешности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше