Звезда «Дома-2» не смогла переехать в новый дом

Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева не смогла переехать в новый дом в срок

Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева и ее муж бизнесмен Алексей Смагажевский не смогли переехать в новый дом в срок из-за задержек на стройке. Об этом супруг экс-участницы телестройки рассказал в интервью Starhit.

Ермолаева и Смагажевский начали строительство дома несколько месяцев назад. Пара планировала переезд в начале сентября, однако процесс затянулся. «Все предугадать нельзя, поэтому, скорее всего, переезд произойдет через два месяца»,

— рассказал муж Нелли.

Он добавил, что дом, стоимость которого составила более 40 миллионов рублей, будет выполнен в стиле Shale hi-tech. Интерьер отличается панорамными окнами и большим количеством света. В особняке один этаж, под крышей есть мансарда. Смагажевский отметил, что благодаря похожим вкусам у него с женой не возникло конфликтов во время выбора оформления дома. Обошлось также без неприятных инцидентов с нанятой бригадой строителей.

Ранее актриса Анна Хилькевич раскрыла минусы жизни в загородном доме. Она призналась, что не может переехать в собственный дом из-за детей, которые посещают школу и несколько секций в Москве.