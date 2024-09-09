Анна Хилькевич раскрыла минусы жизни в загородном доме

Анна Хилькевич не может переехать в загородный дом из-за детей

Актриса Анна Хилькевич призналась, что не может переехать в частный дом из-за детей, и назвала минусы жизни за городом. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Хилькевич, ее семья переехала обратно в Москву к началу учебного года. Решение связано с тем, что, помимо школы, дети актрисы посещают различные секции в городе. «Мы пока не готовы все бросить ради загородной жизнь», — пояснила звезда.

При этом Хилькевич отметила, что ей бы очень хотелось жить в частном доме. Однако она считает, что удаленность от города скажется не только на расписании детей, но и на ее собственной работоспособности.

Ранее актриса Мария Горбань показала интерьер своего загородного дома. Звезда сериала «Кухня» живет в двухэтажном особняке с огромными панорамными окнами.