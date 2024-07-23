Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:40, 23 июля 2024Экономика

Звезда сериала «Кухня» похвасталась интерьером загородного дома

Актриса Мария Горбань показала интерьер своего панорамного загородного дома

Изображение: @gorban_masha / Газета.Ru

Звезда сериала «Кухня», российская актриса Мария Горбань похвасталась интерьером своего загородного дома. Фото артистка показала в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Горбань живет в двухэтажном особняке с огромными панорамными окнами. На первом этаже актриса обустроила гостиную с диваном, креслами и камином. На втором этаже находится спальня, самая заметная деталь которой — кровать с изголовьем из натурального дерева.

В январе 2024 года Горбань похвасталась новым роскошным автомобилем. Артистка опубликовала видео, на котором показала Range Rover Sport вишневого цвета с черно-белым кожаным салоном и панорамной крышей. Звезда не назвала стоимость машины, однако известно, что автомобили из этой линейки можно купить за 16,7 миллиона рублей.

Ранее телеведущая Алена Водонаева показала свою спальню в квартире в центре Москвы. Комната выполнена в розово-черных тонах. В центре спальни стоит кровать с черными собаками в цепях у изножья, а напротив нее расположен светло-розовый мотоцикл — его телеведущей подарил возлюбленный. На прикроватной тумбе сидят куклы, одна из которых сделана специально для Водонаевой и повторяет ее образ.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      «Это не рейдерский захват. Это развод». Бакальчук ответила своему мужу и Кадырову насчет «махинации с Wildberries»

      Футболиста Сафонова заметили в Париже с разбитым лицом

      Лечащий Байдена врач раскрыл его состояние

      Двое россиян попали под статью за фотографию с утопленником

      «Начался сущий ад». В США описали внезапную госпитализацию Байдена после визита в мексиканский ресторан

      Звезда сериала «Кухня» похвасталась интерьером загородного дома

      Стюардесса порекомендовала никогда не надевать в самолет один предмет гардероба

      Реструктуризацию долга Украины назвали потерянной победой

      Жену Канье Уэста заметили в едва прикрывающем грудь бикини

      Иран запустит два спутника в октябре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше