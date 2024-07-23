Звезда сериала «Кухня» похвасталась интерьером загородного дома

Актриса Мария Горбань показала интерьер своего панорамного загородного дома

Звезда сериала «Кухня», российская актриса Мария Горбань похвасталась интерьером своего загородного дома. Фото артистка показала в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Горбань живет в двухэтажном особняке с огромными панорамными окнами. На первом этаже актриса обустроила гостиную с диваном, креслами и камином. На втором этаже находится спальня, самая заметная деталь которой — кровать с изголовьем из натурального дерева.

В январе 2024 года Горбань похвасталась новым роскошным автомобилем. Артистка опубликовала видео, на котором показала Range Rover Sport вишневого цвета с черно-белым кожаным салоном и панорамной крышей. Звезда не назвала стоимость машины, однако известно, что автомобили из этой линейки можно купить за 16,7 миллиона рублей.

Ранее телеведущая Алена Водонаева показала свою спальню в квартире в центре Москвы. Комната выполнена в розово-черных тонах. В центре спальни стоит кровать с черными собаками в цепях у изножья, а напротив нее расположен светло-розовый мотоцикл — его телеведущей подарил возлюбленный. На прикроватной тумбе сидят куклы, одна из которых сделана специально для Водонаевой и повторяет ее образ.