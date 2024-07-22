Водонаева показала свою спальню с мотоциклом и куклами у кровати

Телеведущая Водонаева показала спальню с розовым мотоциклом и куклами у кровати

Популярная телеведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева показала спальню в своей квартире в центре Москвы. Экскурсию по своему жилью она провела в YouTube-шоу «Света вокруг света».

Отделка комнаты выполнена в розово-черных тонах. В центре спальни стоит кровать с черными собаками в цепях у изножья, а напротив нее расположен светло-розовый мотоцикл — его телеведущей подарил возлюбленный. На прикроватной тумбе сидят куклы, одна из которых сделана специально для Водонаевой и повторяет ее образ.

С другой стороны от кровати стоит розовое зеркало в виде замочной скважины. Знаменитость призналась, что подглядела такой дизайн у американской певицы Диты фон Тиз. К спальне Водонаевой также прилегают гардеробная с множеством брендовых туфель и балкон с рабочей зоной и лежанкой для кота.

Ранее Водонаева рассказала, что кот по кличке Эскобар выселил ее из квартиры в центре Москвы. У матери и сына телеведущей началась аллергия на шерсть животного. Тогда было решено купить отдельное жилье для семьи.