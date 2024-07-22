Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:10, 22 июля 2024Экономика

Водонаева показала свою спальню с мотоциклом и куклами у кровати

Телеведущая Водонаева показала спальню с розовым мотоциклом и куклами у кровати

Кадр: «Света вокруг света» / YouTube

Популярная телеведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева показала спальню в своей квартире в центре Москвы. Экскурсию по своему жилью она провела в YouTube-шоу «Света вокруг света».

Отделка комнаты выполнена в розово-черных тонах. В центре спальни стоит кровать с черными собаками в цепях у изножья, а напротив нее расположен светло-розовый мотоцикл — его телеведущей подарил возлюбленный. На прикроватной тумбе сидят куклы, одна из которых сделана специально для Водонаевой и повторяет ее образ.

С другой стороны от кровати стоит розовое зеркало в виде замочной скважины. Знаменитость призналась, что подглядела такой дизайн у американской певицы Диты фон Тиз. К спальне Водонаевой также прилегают гардеробная с множеством брендовых туфель и балкон с рабочей зоной и лежанкой для кота.

Ранее Водонаева рассказала, что кот по кличке Эскобар выселил ее из квартиры в центре Москвы. У матери и сына телеведущей началась аллергия на шерсть животного. Тогда было решено купить отдельное жилье для семьи.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      «Они уже готовятся». Вучич заявил о неизбежности войны между Россией и Западом. Почему он так считает?

      Рита Ора прогулялась по улице в бюстгальтере

      Москвичам пообещали грозы

      В России оценили перспективы Джо Байдена

      Лолита объяснила решение отдать дочь на воспитание бабушке

      На Украине заявили об аресте принадлежащих крымским бизнесменам самолетов и вертолетов

      На Украине признали прорывы в обороне ВСУ

      Трамп допустил повторное выдвижение Байдена из-за его забывчивости

      Россиянин избил девушку и заявил о своей безнаказанности из-за участия в СВО

      Россиянина задержали за шантаж экс-подруги интимными фото с требованием денег или свадьбы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше