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11:25, 12 сентября 2024Ценности

18-летний сын Мадонны дебютировал на модном показе

18-летний сын Мадонны Дэвид Банда дебютировал на модном показе Off-White

Фото: Avalon Celebrities / Legion-Media

Сын американской певицы Мадонны Дэвид Банда дебютировал на показе в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Снимки с мероприятия публикует Page Six.

18-летний манекенщик вышел на подиум во время дефиле модного бренда Off-White. Знаменитость запечатлели в клетчатой жилетке, черных джинсах и резиновых тапках.

Известно, что на показе присутствовало множество звездных гостей, в том числе поп-исполнительница Камила Кабельо, олимпийская чемпионка Суни Ли, актриса Исса Рэй и другие.

Ранее в сентябре звезда «Золушки» пришла на модный показ в откровенном наряде.

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      Карина Черных
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