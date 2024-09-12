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09:11, 12 сентября 2024Ценности

Звезда «Золушки» пришла на модный показ в наряде с имитацией голой груди

Фото: Manny Carabel / Getty Images

Американская певица и актриса Камила Кабельо вышла в свет в наряде с имитацией голого тела. Материал публикует Daily Mail.

27-летняя исполнительница посетила показ бренда LaQuan Smith в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Она появилась на шоу в облегающем черном макси-платье. При этом бюст звезды фильма «Золушка» прикрывала металлическая пластина в форме обнаженной груди.

В то же время знаменитость распустила разделенные на прямой пробор и уложенные волнами волосы и подчеркнула контур губ коричневым карандашом.

Ранее в сентябре британская певица, дизайнер и предпринимательница Виктория Бекхэм похвасталась фигурой в прозрачном платье.

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      Карина Черных
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