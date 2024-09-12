Алсу уехала в США после тяжелого развода

Певица Алсу опубликовала фото с отпуска в Нью-Йорке

Певица Алсу проводит отпуск в Нью-Йорке. Фото с улиц города артистка опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Алсу поехала на отдых сразу после завершения долгого бракоразводного процесса. В США певица находится со своей подругой и коллегой Арианой.

«Наше уже традиционное фото раз в год с моей Арианой. Люблю тебя, детка», — подписала она пост.

Ранее сообщалось, что Алсу рассказала о том, как изменилась ее жизнь после развода с бизнесменом Яном Абрамовым.