Певица Алсу заявила, что решение о разводе стало для нее трудным шагом

Певица Алсу рассказала о жизни после развода с бизнесменом Яном Абрамовым. Ее слова приводит KP.RU.

По словам артистки, она никогда не была полностью самостоятельной, так как до брака находилась под опекой отца, а после — под опекой супруга. «Для меня было очень трудно перевернуть эту страницу и встать на новый путь… Трудный шаг, на который я все-таки решилась. Но оказалось, я намного сильнее, чем я думала. Во мне открылись какие-то скрытые силы, новое дыхание. Оказывается, женщины могут все. Правда. Мы — супердевочки!» — сказала певица.

Алсу также отметила, что музыка является для нее источником энергии. «Мне поступает много предложений, я пробую себя во всех направлениях. Несмотря на множество перелетов, съемки до самого утра, работа меня окрыляет», — добавила она.

Ранее Алсу впервые прокомментировала свой развод.

27 августа стало известно, что звезда российского шоу-бизнеса официально развелась с Яном Абрамовым.