Певица Алсу впервые прокомментировала свой развод с бизнесменом Яном Абрамовым

Певица Алсу обратилась к своим подписчикам, прокомментировав развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Своими переживаниями артистка поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Каждый день мы принимаем самые разные решения, иногда они меняют нашу жизнь навсегда. Сегодня начинается новая глава», — заявила певица.

27 августа стало известно, что звезда российского шоу-бизнеса официально оформила развод с теперь уже бывшим супругом.