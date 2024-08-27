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21:01, 27 августа 2024Культура

Алсу впервые прокомментировала свой развод

Певица Алсу впервые прокомментировала свой развод с бизнесменом Яном Абрамовым

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Певица Алсу обратилась к своим подписчикам, прокомментировав развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Своими переживаниями артистка поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Каждый день мы принимаем самые разные решения, иногда они меняют нашу жизнь навсегда. Сегодня начинается новая глава», — заявила певица.

27 августа стало известно, что звезда российского шоу-бизнеса официально оформила развод с теперь уже бывшим супругом.

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