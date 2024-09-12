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12:43, 12 сентября 2024Мир

Американский отряд убийц бен Ладена перебросят на Тайвань

FT: американский отряд убийц бен Ладена готовят к миссии на Тайване

Фото: Rodrigo Abd / AP

Подразделение Военно-морских (ВМС) сил США «Морские котики» (SEALS), уничтожившее в 2011 году экс-главаря международной террористической группировки «Аль-Каида» (запрещенная в России террористическая организация) Усаму бен Ладена, перебросят на Тайвань в случае вторжения Китая на остров. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

При этом собеседники газеты не предоставили подробности предполагаемой миссии. Однако известно, что отряд уже более года занимается планированием и подготовкой к тайваньскому конфликту в своей штаб-квартире в штате Виргиния.

Ранее заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном потребовал от Вашингтона прекратить «военный сговор» с армией Тайваня.

По словам Чжан Юся, тайваньский вопрос является политической «основой основ» в китайско-американских отношениях и «красной линией №1», которую нельзя переступать. Зампред ЦВС отметил, что Пекин всегда стремился поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе и они несовместимы с обособлением острова от остальной части страны.

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      Виктория Кондратьева
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