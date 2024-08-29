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10:05, 29 августа 2024Мир

Китай потребовал от США прекратить «военный сговор» с армией Тайваня

МИД КНР: США должны прекратить «военный сговор» с армией Тайваня

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

США должны прекратить «военный сговор» с армией Тайваня. Такое требование на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном выдвинул заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся, сообщает ТАСС.

«Вопрос Тайваня затрагивает ключевые интересы нашей страны. Китайская сторона требует, чтобы Соединенные Штаты прекратили военный сговор с Тайванем, перестали его вооружать и распространять связанные с ним ложные слухи», — говорится в заявлении МИД Китая, опубликованном в соцсети WeChat.

По словам Чжан Юся, тайваньский вопрос является политической «основой основ» в китайско-американских отношениях и «красной линией №1», которую нельзя переступать. Зампред ЦВС отметил, что Пекин всегда стремился поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе и они не совместимы с обособлением острова от остальной части страны.

Ранее Салливан заявил, что США не признают независимость Тайваня и придерживаются принципа одного Китая. Уточняется, что Пекин и Вашингтон подтвердили свое стремление к мирному сосуществованию.

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      Виктория Кондратьева
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