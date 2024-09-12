На Android ограничат загруженные в обход магазинов приложения

В Android 15 ограничат права приложений, загруженных нелегально

Инженеры Google ограничат возможности приложений, загруженных нелегально на Android-смартфоны. Об этом сообщает издание Android Authority.

По словам редактора медиа Мишаала Рахмана, в актуальной версии Android появятся новые ограничения для приложений, скачанных извне. К ним относятся те программы, которые были установлены в обход Google Play и других магазинов, то есть не прошедшие проверку.

Так, при запуске эти приложения не смогут получить доступ к функциям звонков и отправки SMS. Также они не смогут управлять административными функциями ОС, просматривать уведомления, отображаться поверх окон с другими приложениями, иметь доступ к специальным функциям.

По словам Рахмана, функция загрузки непроверенных приложений позволяет устаналивать на смартфоны любые программы — в том числе те, которые были запрещены модераторами Google или властями конкретных стран. Однако этой возможностью активно пользуются злоумышленники, когда распространяют через подобные приложения вирусы.

В начале сентября журналист издания Android Authority Мишаал Рахман рассказал об одной из первых функций Android 16. Запланированная на 2025 год операционная система должна получить функцию быстрых настроек из панели уведомлений.