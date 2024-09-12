Байдена обвинил в подталкивании мира к глобальному конфликту

Сенатор Кастюкевич обвинил Байдена в подталкивании мира к глобальному конфликту

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич обвинил президента США Джо Байдена в подталкивании мира к глобальному военному конфликту. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, американский лидер оказывает медвежью услугу кандидату в президенты США от Демократической партии Камале Харрис на предстоящих выборах, поддерживая ее путем новой агрессии против России. «Страны, которые поддержат решение наносить удары по России дальнобойными ракетами, станут непосредственными соучастниками конфликта», — отметил Кастюкевич.

Сенатор также отметил, что большинство граждан Соединенных Штатов и Европы, согласно последним социологическим опросам, высказываются против дальнейшей помощи Украине, «которую оплачивают из собственного кармана».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти США могут разрешить Украине наносить удары по территории России ракетами Army Tactical Missile System (ATACMS). На вопрос о том, может ли президент США Джо Байден снять данный запрет, госсекретарь ответил: «Мы никогда не исключаем».