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16:43, 12 сентября 2024Мир

Британского министра по делам полиции обокрали на конференции правоохранителей

FT: у британского министра Джонсон украли кошелек на полицейской конференции
Диана Джонсон

Диана Джонсон. Фото: UK Home Office / Wikimedia

Британского министра по делам преступности и полиции Диану Джонсон обокрали на полицейской конференции, где она выступала с речью об эпидемии воровства в стране. Об этом сообщает Finacial Times (FT).

По данным издания, во время ежегодной конференции для высокопоставленных офицеров полиции у главы ведомства похитили кошелек. В ходе выступления она предупреждала об «эпидемии антисоциального поведения, воровства и магазинных краж».

В британском МВД подтвердили, что у Джонсон украли вещи, а полиция сообщила, что расследует кражу кошелька в четырехзвездочном отеле, где проводилась конференция.

Ранее обворованная итальянка из тосканского города Виареджо выследила и переехала на машине своего грабителя — мигранта из Алжира. О девушке известно, что она была арестована, так как в результате ее действий врачи не смогли спасти правонарушителя.

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      Семен Александров
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