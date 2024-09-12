Британского министра по делам полиции обокрали на конференции правоохранителей

FT: у британского министра Джонсон украли кошелек на полицейской конференции

Британского министра по делам преступности и полиции Диану Джонсон обокрали на полицейской конференции, где она выступала с речью об эпидемии воровства в стране. Об этом сообщает Finacial Times (FT).

По данным издания, во время ежегодной конференции для высокопоставленных офицеров полиции у главы ведомства похитили кошелек. В ходе выступления она предупреждала об «эпидемии антисоциального поведения, воровства и магазинных краж».

В британском МВД подтвердили, что у Джонсон украли вещи, а полиция сообщила, что расследует кражу кошелька в четырехзвездочном отеле, где проводилась конференция.

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