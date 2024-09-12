Новая функция iPhone 16 появится в Android-смартфонах

Nubia и Oppo добавят кнопку управления камерой из iPhone 16 в свои смартфоны

Кнопка управления камерой должна появиться в смартфонах на Android. Об этом сообщает издание Neowin.

9 сентября Apple представила смартфоны серии iPhone 16, одной из особенностей которых оказалась кнопка Camera Control для управления камерой. Через несколько дней после презентации президент компании Nubia Ни Фэй заявил, что новый смартфон Nubia Z70 получит отдельную кнопку для камеры.

По словам Фэя, новый элемент управления окажется многоступенчатым. Так, при полунажатии камера будет фокусироваться на объекте, при полном нажатии — делать снимок. Сроки выхода нового устройства не раскрывают.

Также журналисты Neowin отметили, что компания Oppo намерена добавить кнопку, подобную той, что установлена в iPhone 16, в телефон Find X8. Авторы медиа отметили, что это как минимум второй производитель смартфонов, который адаптируют новую функцию iPhone. «Похоже, производители Android-телефонов не хотят упускать тренд на отдельную кнопку спуска затвора камеры», — говорится в заметке.

Ранее журналисты издания Android Central заподозрили компанию Apple в краже технологий, которые первыми внедрили другие производители смартфонов. Так, они отметили, что в iPhone 16 появилась поддержка съемки видео в 4К с частотой 120 fps — ранее эта опция была доступна в смартфоне Sony Xperia 5 Mark IV.