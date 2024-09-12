Бывшая девушка Илона Маска нашла новый объект поклонения

Бывшая девушка Илона Маска сфотографировалась на автомобиле Porsche

Бывшая девушка миллиардера Илона Маска, певица Граймс (Клэр Буше), продемонстрировала в социальной сети X (бывший Twitter) новый объект поклонения. Об этом сообщает издание The Byte.

Граймс опубликовала в X фотографию, на которой она восседает на капоте автомобиля Porsche 911 Turbo S. «Присоединюсь что ли к сынам моим в их еретическом поклонении двигателю внутреннего сгорания», — гласит подпись.

В комментариях Граймс пояснила, что машина, с которой она сфотографировалась, принадлежит не ей, а знакомому. Несмотря на конфликт с Маском, Граймс осталась поклонницей электромобилей и даже отчитала одного из поклонников за неодобрительное высказывание в их адрес.

Граймс и Маск встречались с 2018 года. В 2021-м Граймс обнаружила, что, пока она ждала третьего ребенка, Маск зачал еще трех детей с Шивон Зилис — директором по спецпроектам в его компании Neuralink. После этого они расстались, но сохранили дружеские отношения.

У Маска десять детей от трех разных матерей, причем пятеро из них появились на свет за последние три года. В 2004-м у Маска и его первой жены, писательницы Джастин Уилсон, родилась двойня, а в 2006 году — тройня. После 2018 года у Илона Маска и певицы Граймс родились три ребенка. Двоих детей в 2021-м родила Шивон Зилис. О последнем ребенке стало известно в 2024 году. Его матерью также была Зилис.