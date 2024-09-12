Назван регион России с самым просторным жильем

KEY CAPITAL: самые просторные квартиры в новостройках продают в Чечне

Самые большие квартиры в России можно найти в Чечне. Регионы страны с самым просторным жильем выявили в компании KEY CAPITAL. Результаты исследования публикует «Газета.Ru».

Средняя площадь объектов в местных новостройках равняется 75 квадратным метрам. Вторым по метражу регионом называют Кабардино-Балкарию со средней площадью лотов в 68 «квадратов». Третью строчку в рейтинге фирмы заняла Северная Осетия, где средний размер «первички» составляет 63 квадратных метра.

Самые скромные по метражу квартиры продаются в петербургских новостройках — в Ленобласти средний показатель достигает 40 «квадратов», а в Северной столице — 43 «квадрата». В Москве чаще всего экспонируют объекты площадью около 53 квадратных метра. В целом по России эта цифра составляет 49 квадратных метров.

Такую статистику, по мнению гендиректора компании Ольги Гусевой, объясняет высокая конкуренция на рынке недвижимости в крупных городах. В таких субъектах быстрее раскупаются малометражки, а повышенный спрос позволяет поднимать цены. Сами по себе небольшие квартиры имеют свои преимущества, отмечает эксперт. «(...) большая площадь еще автоматически не означает функциональность, равно как небольшие размеры квартиры не предопределяют ее неудобство. Важна продуманность планировок, гибкость возможных планировочных решений», — рассказала Гусева.

Ранее владельцам квартир в «хрущевках» дали рекомендации по расширению пространства. Физически его можно увеличить за счет перепланировки: общего санузла или объединения кладовки с коридором. Визуально добавить пространства в квартире можно, используя материалы светлых, теплых цветов, либо сделав разное напольное покрытие.