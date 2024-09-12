В России не исключили переохлаждение экономики

РБК: консервативный вариант прогноза МЭР говорит о переохлаждении экономики

Консервативный вариант макроэкономического прогноза до 2027 года, который, закладывая возможные неблагоприятные факторы, традиционно готовит Минэкономразвития, предусматривает переохлаждение экономики в следующем году. Об этом со ссылкой на текст документа и двух источников, подтвердивших его подлинность, пишет РБК.

В списке рисков, которые могут реализоваться, перечислены замедление мировой экономики, усиление санкций, в том числе исполнение вторичных санкций дружественными странами, снижение числа занятых в экономики, повышение ключевой ставки.

При этом главным риском в МЭР считают именно состояние мировой экономики. Проблемы в ней приведут к падению спроса и цен на традиционные товары российского экспорта, в первую очередь на нефть и газ. Сокращение доходов бюджета усилит проблемы и в других отраслях.

Демографические факторы, то есть высокая смертность и слабый миграционный прирост, также могут подкосить развитие национальной экономики. Ситуация осложнится в случае, если рост производительности труда отстанет от заявленных планов.

Действия Банка России в рамках денежно-кредитной политики (ДКП) также стали угрозой. Речь идет как о продолжении роста ключевой ставки, так и о её несвоевременном снижении. В этом случае пострадает инвестиционная активность и вырастут расходы бюджета на обязательства по одобренным субсидируемым кредитным программам.

Результатом переохлаждения экономики станет инфляция 3,7 процента в 2025 году, резкое снижение ключевой ставки и новый цикл значительного ужесточения ДКП в 2026-2027 годах с ростом инфляции.

Эксперты считают реалистичным описываемый МЭР консервативный сценарий. Например, дальнейшее сокращение импорта вполне отвечает текущим санкционным тенденциям, а аналитики по всему миру начали снижать прогнозы по ценам на нефть в 2025 году. При этом рост ненефтегазового экспорта даже в консервативном сценарии выглядит оптимистичным, потому что ему мешают трудности с поставками средств производства и дефицит на рынке труда.