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07:53, 12 сентября 2024Россия

Депутат Госдумы попал в ДТП во время поездки в российский регион

Депутат Госдумы Гурулев попал в ДТП во время поездки в Забайкальский край

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Депутат Госдумы от партии Единая Россия Андрей Гурулев попал в ДТП во время поездки в Забайкальский край. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам депутата, инцидент произошел на «знаменитой дороге Мациевская — Краснокаменск». Гурулев возмутился, что на многих препятствиях не стоят дорожные знаки.

«Вот как обслуживают дорогу. Подвеску вырвал, ямы такие, что не объедешь. Не знаю, как вы живете. (...) Я не знаю, кому еще об этом говорить. Когда министерство строительства этим займется?» — рассказал парламентарий.

Ранее в подмосковной деревне Обушково попал в ДТП депутат Госдумы Алексей Езубов. Как стало известно, парламентарий за рулем Mercedes-Benz выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение с Land Rover Discovery. Комментируя происшествие, политик заявил, что причиной аварии стало резкое ухудшение его самочувствия.

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      Юлия Мискевич
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