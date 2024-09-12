Депутат Госдумы попал в ДТП во время поездки в российский регион

Депутат Госдумы Гурулев попал в ДТП во время поездки в Забайкальский край

Депутат Госдумы от партии Единая Россия Андрей Гурулев попал в ДТП во время поездки в Забайкальский край. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам депутата, инцидент произошел на «знаменитой дороге Мациевская — Краснокаменск». Гурулев возмутился, что на многих препятствиях не стоят дорожные знаки.

«Вот как обслуживают дорогу. Подвеску вырвал, ямы такие, что не объедешь. Не знаю, как вы живете. (...) Я не знаю, кому еще об этом говорить. Когда министерство строительства этим займется?» — рассказал парламентарий.

Ранее в подмосковной деревне Обушково попал в ДТП депутат Госдумы Алексей Езубов. Как стало известно, парламентарий за рулем Mercedes-Benz выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение с Land Rover Discovery. Комментируя происшествие, политик заявил, что причиной аварии стало резкое ухудшение его самочувствия.