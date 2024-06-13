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17:45, 13 июня 2024Россия

Устроивший ДТП депутат Госдумы впервые прокомментировал аварию

Депутат ГД Езубов объяснил аварию в Подмосковье резким ухудшением самочувствия
Алексей Езубов

Алексей Езубов . Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Депутат Госдумы Алексей Езубов, попавший в ДТП на своем Mercedes-Benz в Подмосковье, впервые прокомментировал аварию, пояснив, что ее причиной стало резкое ухудшение самочувствия. Заявление парламентария опубликовано в его Telegram-канале.

«К моему большому сожалению, из-за резкого ухудшения самочувствия я стал участником дорожно-транспортного происшествия. (...) Благодарю неравнодушных людей, пришедших к нам на помощь в первые минуты после аварии», — написал Езубов, уточнив, что сейчас чувствует себя удовлетворительно.

Езубов сообщил, что принес извинения пострадавшему водителю, пожелав ему скорейшего выздоровления. По данным Shot, за рулем второго автомобиля — Land Rover — находился Евгений Лисицын, ранее занимавший пост директора департамента по работе с ключевыми клиентами Huawei в России.

Авария произошла в деревне Обушково. Парламентарий за рулем Mercedes-Benz выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение с Land Rover Discovery. Ранее появилось видео момента лобового столкновения двух иномарок, а также кадры последствий аварии.

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      Елена Торубарова
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