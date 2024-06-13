Последствия аварии с автомобилем депутата Госдумы попали на видео

Baza публикует видео последствий ДТП с участием автомобиля депутата ГД Езубова

Появилось видео последствий аварии с автомобилем депутата Госдумы Алексея Езубова, его публикует Telegram-канал Baza.

На кадрах видно, что обе машины получили серьезные механические повреждения — смяты капоты и разбиты стекла.

По данным Baza, парламентария Езубова с места аварии доставили в Красногорскую районную больницу с травмами головы и ушибами, на месте ДТП ему оказывали первую помощь. Со слов очевидцев, от Езубова сильно пахло алкоголем. Однако результаты медосвидетельствования пока неизвестны.

Авария произошла в деревне Обушково. Парламентарий за рулем Mercedes Benz выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение с Land Rover Discovery. По данным Shot, водителем Land Rover оказался 62-летний Евгений Лисицын, ранее занимавший пост директора департамента по работе с ключевыми клиентами Huawei в России. Ранее появилось видео момента лобового столкновения двух иномарок.