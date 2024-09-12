Депутаты Латвии предложили не признавать дипломы из России

В Латвии предложили не признавать выданные с 2022 года российские дипломы

Депутаты от партии «Национальное объединение» Латвии предложили внести поправки в законы, позволяющие не признавать документы об образовании из России, полученные после 24 февраля 2022 года, передает телекомпания LSM.

По словам парламентариев, Россия якобы умышленно привлекает в свои ВУЗы молодых людей из Латвии для того, чтобы они по возвращении на родину «занимались поддержкой российского влияния». Подобное предложение призвано снизить интерес молодежи к поступлению в российские учебные заведения.

Ранее Сейм Латвии во втором чтении принял поправки к закону о дорожном движении, которые запрещают использовать машины с белорусскими номерами и обязывают вывезти их из страны до 31 октября. Если эти требования не будут соблюдены, то автомобили конфискуют.