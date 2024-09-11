Власти Латвии обязали вывезти из страны машины с белорусскими номерами

Латвия обязала вывезти из страны машины с номерами Белоруссии до 31 октября

Сейм Латвии во втором чтении принял поправки к закону о дорожном движении, которые запрещают использовать машины с белорусскими номерами и обязывают вывезти их из страны до 31 октября. Об этом пишет ТАСС.

«Зарегистрированные в Белоруссии транспортные средства, находящиеся на территории Латвии, должны быть вывезены или перерегистрированы (...) до 31 октября», — говорится в документе.

Если эти требования не будут соблюдены, то автомобили конфискуют. Однако предусмотрено исключение для «лиц с ограниченными возможностями передвижения», которые приезжают в Латвию для посещения родственников. Кроме того, въехать в республику на автомобиле, зарегистрированном в Белоруссии, можно в случаях, связанных с безопасностью, при наличии специального разрешения.

В июле Латвия решила запретить въезд автомобилей с белорусскими номерами из России и Белоруссии. Как уточнялось, это ограничение не распространяется на машины официальных делегаций.