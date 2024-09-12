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08:16, 12 сентября 2024Экономика

Жители российского города смогут узнать о ЧС через домофон

В Ноябрьске домофоны подключат к системе оповещения населения

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

В Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа решили предупреждать население о чрезвычайных ситуациях (ЧС) с помощью домофонов. О запуске пилотного проекта объявила пресс-служба городской администрации.

Благодаря специальному модулю звуковые сигналы с пульта управления Единой дежурно-диспетчерской службы будут передаваться на домофоны прямо в квартиры горожан. Кроме того, данный модуль сможет разблокировать двери подъезда в удаленном режиме для бригады скорой помощи и спасателей.

В проекте по интеграции домофонов в автоматизированную систему централизованного оповещения участвуют Единая дежурно-диспетчерская служба, муниципальное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации и компания «Ростелеком». Разработка уже была опробована в одном из домов Ноябрьска.

О проекте стало известно в июле 2023 года. В МЧС заверили, что система оповещения будет доступна для любых моделей домофонов вне зависимости от года выпуска, а сама модернизация не потребует больших вложений.

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      Виктория Клабукова
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