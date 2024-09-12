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11:05, 12 сентября 2024Мир

Дональд Трамп призвал уволить всех сотрудников ABC после дебатов

Трамп призвал уволить всех сотрудников «ABC Fake News» после дебатов с Харрис

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Кандидат на пост президента от Республиканской партии США Дональд Трамп призвал уволить всех сотрудников телеканала ABC после дебатов с вице-президентом страны Камалой Харрис, выдвинувшей свою кандидатуру на пост. Об этом сообщает Newsweek.

Политик опубликовал на своей платформе Truth Social сообщение, в котором выразил недовольство работой сети. «Помните, я вел дебаты не с одним человеком, я вел дебаты с тремя. Они должны уволить всех из ABC Fake News, чьи два легкомысленных "ведущих" опозорили компанию!» — написал он.

По мнению Трампа, СМИ не отдали ему должного, но опросы избирателей показывают, что он провел «отличные дебаты».

Ранее стало известно, что доноры Дональда Трампа испугались его выступления на дебатах и сомневаются в победе. Сторонники рассчитывали, что дебаты помогут сбить рост популярности Харрис. Однако теперь они считают, что этот шанс был упущен.

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      Виктория Кондратьева
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