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10:40, 12 сентября 2024Мир

Доноры Трампа испугались его выступления на дебатах

FT: доноры Трампа испугались его выступления на дебатах и сомневаются в победе

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Доноры кандидата на пост президента от Республиканской партии США Дональда Трампа испугались его выступления на дебатах и сомневаются в победе. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

«Возможно, он был слишком самоуверен. Возможно, он не подготовился. Возможно, он просто устал», — сказал Джон Кациматидис, миллиардер и продуктовый магнат из Нью-Йорка, являющийся спонсором Трампа.

Также ряд других сторонников политика подчеркнули, что рассчитывали, что дебаты помогут сбить рост популярности кандидата от Демократической партии США Камалы Харрис. Однако они считают, что этот шанс был упущен.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщала, что Трамп искренне верит в свой успех на состоявшихся 10 сентября дебатах, в отличие от своего штаба, который считает его выступление неудачным. Однако окружение политика рассчитывает, что возможный негативный эффект от дебатов будет носить временный характер и не скажется на дальнейшей предвыборной гонке.

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      Максим Габриелян
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