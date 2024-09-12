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08:50, 12 сентября 2024Мир

В США заявили о расколе между Трампом и его штабом по вопросу дебатов

NYT: Трамп искренне верит в свой успех на дебатах, в отличие от своего штаба

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп искренне верит в свой успех на состоявшихся 10 сентября дебатах, в отличие от своего штаба, который считает его выступление неудачным. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Трамп настаивал на том же самом в частном порядке советникам и союзникам в течение нескольких часов после дебатов (...) Он выглядел ликующим, как будто он действительно верил в то, что он им говорил», — приводит издание слова источников.

Однако штаб политика рассчитывает, что возможный негативный эффект от дебатов будет носить временный характер и не скажется на дальнейшей предвыборной гонке. Авторы материала подчеркивают, что у Трампа была череда неудачный выступлений, который в долгосрочной перспективе привлекали его электорат.

10 сентября состоялись первые предвыборные дебаты между Трампом и Харрис. По данным телеканала CNN, спустя несколько минут после окончания дебатов штаб Харрис призвал Трампа провести еще один раунд. Бывший американский лидер ответил, что примет участие в дискуссии, если она пройдет «на честной платформе».

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      Максим Габриелян
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