«Это зрелищно и интересно». Как прошли дебаты Трампа и Харрис и кто из кандидатов в президенты США оказался сильнее?

Подполковник Расмуссен: Харрис получила преимущество в дебатах с Трампом

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис получила преимущество в дебатах со своим оппонентом от Республиканской партии Дональдом Трампом, так как тот не смог предложить ничего нового. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

В частности, аналитик отметил, что Трамп несколько раз имел возможность взять инициативу в дебатах, однако не воспользовался этим. Расмуссена «не впечатлил» ни один из кандидатов, однако Харрис, по его словам, показала себя несколько лучше, чем многие ожидали.

У Трампа была прекрасная возможность, но я думаю, что он слишком много зацикливался на прошлом (...) Ему нужно было отпустить его и двигаться вперед. У него была возможность сформулировать видение будущего, но он этого не сделал (...) При этом Харрис была на удивление гладкой в ​​своей подаче Эрл Расмуссен подполковник армии США в отставке

Единственной сферой, где кандидат от республиканцев проявил себя лучше, стала внешняя политика. «Трамп, кажется, более восприимчив к проблемам и открыт для диалога со всеми заинтересованными сторонами, в то время как Харрис, похоже, следует политике нынешней администрации, которая довольно опасна», — резюмировал эксперт.

Аналогичную точку зрения в беседе с «Лентой.ру» высказала научный ассистент Университета штата Вашингтон Алина Хаматдинова. Она подчеркнула, что с самого начала дебатов Трамп мог опровергнуть сказанное Харрис, но он этого не сделал.

У Трампа было много шансов ответить сильнее (...) Например, Харрис не раскрыла первый вопрос об экономике и лишь дала развернутую речь о поддержке малого бизнеса (...) Но он ничего в ответ на это не сказал Алина Хаматдинова научный ассистент Университета штата Вашингтон

Фото: Brian Snyder / Reuters

Харрис превратила эмпатию в оружие

Хаматдинова добавила, что общий стиль дебатов соответствует всему тону кампании обоих кандидатов. В то время как Трамп стремится провоцировать у избирателей ощущение страха, Харрис пытается вызывать чувство эмпатии.

Харрис пытается использовать радость как оружие против Трампа. Это, на самом деле, весьма эффективная стратегия (...) Она резонирует с такими группами населения, как женщины и молодежь. И мы увидим, что Трамп сильно потерял их поддержку Алина Хаматдинова научный ассистент Университета штата Вашингтон

Исследователь подчеркнула, что на протяжении всего раунда дебатов кандидат от демократов следовала этой стратегии. В частности, это проявилось в спорах о праве женщин на аборты, где Харрис обвиняла Трампа в желании запретить их на территории всей страны.

Когда Харрис в чем-то упрекала Трампа, она не говорила о страхе, а взывала к эмпатии. Даже в моменте с абортами она не говорила, что республиканцы «заставят всех рожать в концлагерях». Она приводила красочные примеры того, как конкретные люди могут страдать от таких решений Алина Хаматдинова научный ассистент Университета штата Вашингтон

Харрис часто критикуют за постоянную смену позиций. Поэтому во время дебатов вместо того, чтобы говорить «я демократ и выступаю за это», она просто рассказывала истории из жизни, не привязываясь к конкретной идеологии, заявила ассистент.

При этом стратегия Трампа, который в глазах избирателей жестче придерживается своих взглядов, тоже может сработать, так как «чувство страха позволяет эффективно мобилизовать электорат», отметила Хаматдинова.

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Дебаты стали политическим развлечением

Хаматдинова также напомнила, что большая часть избирателей перед дебатами имеет своего фаворита и подобные события редко меняют их намерения. В частности, она сослалась на недавний опрос NPR, который показал, что только 30 процентов американцев могут поменять предпочтения. По ее словам, главной целью события является развлечение.

Люди смотрят дебаты не для принятия какого-то решения, а потому что это зрелищно и интересно (...) Поэтому даже если, например, кандидат от Республиканской партии скажет какую-то абсолютную глупость во время дебатов, его избиратель сможет его оправдать и защитить в своих глазах Алина Хаматдинова научный ассистент Университета штата Вашингтон

Аналогичное мнение высказал и Расмуссен. По его словам, не стоит переоценивать влияние дебатов на итоговое голосование.

Во многих отношениях дебаты не влияют на выборы. Однако они дают кандидатам возможность сформулировать будущее. Более того, они часто играют роль во влиянии на независимых избирателей или тех, кто может находиться на грани и может склониться в ту или иную сторону Эрл Расмуссен подполковник армии США в отставке

Однако политолог подчеркнул, что на этих дебатах ни одним из кандидатов не было представлено внятного образа будущего. По его словам, эти дебаты оставляют открытым вопрос о том, что ждет американцев.

Президент Трамп продолжал останавливаться на прошлом, а вице-президент Харрис говорила о будущем, но и она не дала его внятного видения. В некоторых случаях она указывала на то, что все будет продолжаться по нынешнему пути, и это нехорошо Эрл Расмуссен подполковник армии США в отставке

Харрис предложила провести новые дебаты

Дебаты двух кандидатов на пост президента США начались в среду, 11 сентября, в 4:00 мск и продлились 90 минут. После долгих дискуссий избирательных штабов о площадке проведения организацию взял на себя телеканал ABC.

Перед беседой политики нарушили идущую с 2016 года «традицию» и пожали друг другу руки. Однако практически сразу стороны начали обвинять друг друга во лжи, при этом критике подвергалось каждое утверждение оппонента.

Среди ключевых тем стали дискуссии о праве женщин на аборт, вопросы демократии в США и проблемы экономики. Стороны также коснулись внешней политики, включая конфликт на Украине. В частности, кандидат от республиканцев подчеркнул, что хочет завершения боевых действий, и упрекнул правящую администрацию в нежелании контактировать с президентом России Владимиром Путиным. В ответ Харрис заявила, что российский лидер «съел бы Трампа на обед».

По данным телеканала CNN, спустя несколько минут после окончания дебатов штаб Харрис призвал Трампа провести еще одни дебаты. Бывший американский лидер ответил, что примет участие, если новый раунд состоится «на честной платформе».