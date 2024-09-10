Трамп и Харрис впервые проведут дебаты. О чем будут спорить кандидаты на пост президента США?

ABC: первые предвыборные дебаты Харрис и Трампа пройдут 10 сентября

Во вторник, 10 сентября, вице-президент США, демократ Камала Харрис и ее оппонент, экс-президент и республиканец Дональд Трамп впервые встретятся и проведут дебаты в Музее американской конституции. Организацию на себя взял телеканал ABC. По московскому времени они состоятся в среду, 11 сентября, в 4:00.

Изначально Трамп договорился о проведении дебатов 4 сентября на телеканале Fox News, однако вице-президент отказалась принимать участие в дебатах в выбранную им дату. Бывший американский лидер объяснил отказ «крайне низким IQ» своей соперницы.

У Камалы Харрис нет ментальных способностей, чтобы провести реальные дебаты против меня, запланированные на 4 сентября в Пенсильвании. (...) Она не может нормально говорить без телесуфлера. У нее крайне низкий IQ Дональд Трамп кандидат на пост президента США от Республиканской партии

Старший советник кандидата от республиканцев Джейсон Миллер заявил, что штаб политика согласился на дебаты ABC на тех же условиях, что были согласованы перед дискуссией Трампа и действующего американского лидера Джо Байдена на телеканале CNN.

Особое внимание привлекает место дебатов. Пенсильвания является одним из колеблющихся штатов, где по опросам до сих пор нет явного фаворита. Согласно аналитикам газеты The New York Times (NYT), голосование в этом регионе решит исход всех президентских выборов, так как он дает 19 голосов коллегии выборщиков.

Эти дебаты не будут последними. 1 октября состоится раунд между кандидатами в вице-президенты США демократом Тимом Уолцем и республиканцем Джэй Ди Вэнсом. Подобный формат также привлекает повышенный интерес избирателей.

Регламент дебатов поссорил кандидатов

По данным телеканала CBS, продолжительность дебатов составит 90 минут. Ни одному из кандидатов не разрешается выходить на сцену с конспектами или другими подготовленными материалами, однако им будут предоставлены ручка и бумага для записей. Также каждому будет отведено по две минуты на ответы и по минуте на возражение.

Камнем преткновения стал вопрос микрофонов — должны ли они быть включены на протяжении всей дискуссии, а не только во время ответа одного из кандидатов. Команда Харрис настаивала на отмене правила об отключении микрофонов, оставшегося еще с прошлых дебатов с Байденом.

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Газета NYT указывает на то, что демократы хотели таким образом побудить Трампа «выйти из себя». Однако позже они согласились оставить правило об отключении микрофонов, когда стало известно о присутствии группы репортеров, которые все равно смогут услышать, что может попытаться сказать тот или иной кандидат.

Возможные темы дебатов

Официально по регламенту, телеканал ABC не сообщал заранее темы дебатов. Однако газета Financial Times (FT) отмечает, что основные дискуссии затронут вопросы экономики, права женщин на аборт и миграции.

Как отмечают авторы материала, Трамп раскритикует Харрис и администрацию Байдена за повышение стоимости жизни. Его оппонент, в свою очередь, будет подчеркивать снижение инфляции и создание новых рабочих мест за период вице-президентства.

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Кроме того, особые противоречия вызывает проблема абортов. Трамп стремится выдержать баланс между религиозными консерваторами и колеблющимися избирателями. Поэтому он считает, что решение по данному вопросу должно приниматься на уровне каждого штата отдельно. Однако Харрис предпримет попытку запугать избирателей, обвинив оппонента в желании отменить это право во всей стране.

Также, по мнению журналистов издания, Трамп попытается свалить вину на Харрис за ситуацию на границе и рекордное пребывание нелегальных мигрантов в страну. Данный вопрос является потенциально слабой линией для кандидата от демократов, так как она была ответственна за него в администрации Байдена.

Когда Харрис будет говорить, что она что-то сделает по любой теме, включая безопасность границ, все, что Трампу ему нужно будет сказать, это: "Вы там уже три с половиной года — почему вы до сих пор ничего не сделали?" Даг Хей стратег Республиканской партии США

Будет ли «прокурор» Харрис преследовать «подсудимого» Трампа?

Как отмечает газета The Guardian, первые дебаты Трампа и Харрис несут большие риски для Демократической партии. По мнению многих аналитиков, кандидат от демократов не умеет импровизировать и неуверенно держится на публичных выступлениях. Поэтому многие республиканцы рассчитывают, что дебаты позволят Трампу вновь выйти на первое место в опросах.

В связи с этим каждый из штабов проводит тщательную подготовку. В частности, Харрис наняла дублера, чтобы отрепетировать реакцию на возможные оскорбительные комментарии в свой адрес на почве ее расовой принадлежности. В свою очередь, Трампа тренирует Талси Габбард — бывший член Демократической партии США и конгрессвумен от Гавайских островов. С ее именем связывают провал кампании Харрис на пост президента, которую она вела в 2019 году.

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Отдельно стоит вопрос о стиле дискуссии. Как напоминает газета Financial Times, из-за прокурорского прошлого Харрис может попытаться сыграть на факте осуждения Трампа и выстроить дебаты в формате судебного дела. Однако сама кандидат от демократов несколько раз отрицала такую возможность в ходе одного из предвыборных митингов.