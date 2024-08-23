«Последний джокер из колоды». Кеннеди-младший решил выйти из предвыборной гонки. Поможет ли это Трампу победить?

Политолог Журавлева: выход Кеннеди повышает напряженность на выборах в США

Выход независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего из предвыборной гонки повышает непредсказуемость и напряженность на выборах в США. Об этом заявила политолог, руководитель Центра Североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева в беседе с «Лентой.ру».

Кеннеди отражает колеблющийся электорат, который решает исход этих выборов, и его позиция близка как к части демократов, так и части республиканцев Виктория Журавлева руководитель Центра Североамериканских исследований ИМЭМО РАН

Американист подчеркнула, что исход президентских выборов решают колеблющиеся штаты, где и был наиболее популярен политик. Так как Кеннеди-младший во многом оттягивал голоса независимых избирателей, борьба за этот электорат между кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом и его оппонентом от Демократической партии Камалой Харрис только нарастет.

Выход Кеннеди усиливает напряжение в борьбе за колеблющийся электорат. Эти несколько штатов, которые решат исход выборов, еще больше влияют на игру. И теперь Трампу и Харрис в еще большей степени нужно за них бороться Виктория Журавлева руководитель Центра Североамериканских исследований ИМЭМО РАН

Аналогичную точку зрения в разговоре с «Лентой.ру» высказала старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская. По ее словам, избиратели Кеннеди-младшего в основном состоят из молодежи, что делает их поведение максимально непредсказуемым.

Кеннеди все это время был самым загадочным элементом выборов, и его выход из гонки стал последним джокером из колоды карт Юлия Богуславская доцент кафедры американских исследований СПбГУ

Фото: Kevin Wurm / Reuters

Кеннеди и Трамп вместе выступят на митинге в Аризоне

Впервые о планах Кеннеди-младшего покинуть предвыборную гонку и поддержать Трампа публично заявила его кандидат в вице-президенты, экс-супруга основателя Google Сергея Брина, Николь Шэнэхэн 20 августа в эфире подкаста Impact Theory.

Или мы создадим третью партию (...) но есть риск того, что Камала Харрис и Тим Уолц победят. Или же мы выходим из гонки и объединяем силы с Трампом, объяснив нашим сторонникам, почему мы так поступаем Николь Шэнэхэн независимый кандидат в вице-президенты США

На следующий день 21 августа независимый кандидат анонсировал свое обращение в штате Аризона. По совпадению Трамп планирует выступить в этом же месте и его предвыборный штаб анонсировал «особого гостя». Предполагается, что политики устроят совместное мероприятие.

Фото: Go Nakamura / Reuters

Данный факт подтверждается расписанием выступлений. Кеннеди-младший обратится к нации в 14:00 по времени Восточного побережья США (21:00 по московскому времени), а штаб Трампа анонсировал митинг во второй половине дня из-за чего графики политиков совпадают.

Как отмечает газета Politico, причиной независимого кандидата сняться с выборов стала нехватка денег. Кроме того, согласно текущим опросам Кеннеди потерял популярность у демократов. Ранее его рейтинг достигал 17 процентов, за счет оттягивания электората обеих партий, однако выдвижение Харрис лишило его высокой поддержки.

Кеннеди хочет получить место в администрации Трампа

Как уточнил источник телеканала CNN, переговоры между командами двух политиков начались еще в середине июля. Старший сын Трампа, Дональд Трамп-младший, в течение нескольких недель подталкивал своего отца привлечь Кеннеди-младшего. Также к этому призывали журналист Такер Карлсон и бизнесмен Омид Малик, который спонсировал обоих кандидатов.

Решение поддержать республиканцев не является безвозмездным — Кеннеди-младший хочет получить место в будущей администрации республиканцев. Перечисляется широкий вариант должностей от главы Минздрава до руководства ЦРУ. Сам бывший американский лидер заявил, что готов сотрудничать с политиком.

Он блестящий парень. Он очень умный парень. Я знаю его очень давно. Не знал, что он думает об уходе, но если он этого хочет, то я открыт для него Дональд Трамп кандидат на пост президента США от Республиканской партии

Богуславская допустила, что Кеннеди-младший может получить место в администрации Трампа в сфере охраны окружающей среды или социального обеспечения.

Кеннеди — юрист, и он специализировался на вопросах охраны окружающей среды. Возможно, у него будет должность, связанная с этой сферой. Можно еще предположить, что он его пост будет связан с образованием или социальными программами Юлия Богуславская доцент кафедры американских исследований СПбГУ

Однако эксперт подчеркнула, что потенциальное членство в республиканской администрации несет риски. В частности, она указала на критику Кеннеди-младшим крупных корпораций, что может отпугивать электорат Трампа и его ведущих спонсоров.

Кеннеди пытался договориться с Харрис

15 августа газета The Washington Post (WP) сообщала, что Кеннеди-младший вел переговоры о коалиции не только с Трампом, но и с Харрис. В частности, предвыборный штаб независимого кандидата обращался к демократам, чтобы организовать встречу двух политиков и обсудить возможное сотрудничество.

Однако команда Харрис проигнорировала предложение. Как отмечают авторы материала, Демократическая партия не заинтересована в поддержке со стороны Кеннеди-младшего из-за его скандальной репутации.

Скандалы Кеннеди-младшего В последние годы Кеннеди-младший получил скандальную репутацию сторонника теорий заговора. Больше всего он прославился своей антипрививочной позицией. Политик заявлял, что вакцины «вызывают аутизм у детей», а в 2022 году он сравнил противников прививок с жертвами Холокоста. В следующем году Кеннеди-младший предположил, что COVID-19 якобы был «изобретен китайцами и евреями для уничтожения всех белых и чернокожих». Он также продвигает теорию заговора о ликвидации его дяди, бывшего американского лидера Джона Кеннеди в результате заговора ЦРУ. Политик ставит под сомнение и официальную версию о том, что его отца, экс-кандидата на пост президента США Роберта Кеннеди-старшего застрелил палестинский мигрант Серхан Серхан. Кроме того, вокруг личности самого Кеннеди-младшего существует ряд скандальных фактов. В 2012 году у него в голове был обнаружен мертвый червь, который по данным врачей съел часть мозга. Также политик заявлял, что в 2014 году подбросил тушу медведя в Центральном парке Нью-Йорка. По его словам, он сделал это, так как торопился в аэропорт.

Тем не менее, новости о союзе независимого кандидата с Трампом вызывают опасения у демократов.