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10:19, 12 сентября 2024Путешествия

Два российских аэропорта временно ограничили работу в целях безопасности

Аэропорты Мурманска и Апатитов ограничили работу в целях безопасности

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Аэропорты Мурманска и Апатитов временно ограничили работу в целях безопасности. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

Отмечается, что ограничения в российских авиагаванях были введены в четверг, 12 сентября, в 9:35 утра.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — сообщили представители Росавиации.

По данным Telegram-канала Baza в авиагаванях введен план «Ковер», предварительно, из-за угрозы атаки беспилотников.

Ранее в среду, 11 сентября, в аэропорту Мурманска также ограничивали работу. Воздушная гавань временно не принимала и не отправляла авиарейсы из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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      Фариза Бацазова
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