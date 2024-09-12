Два российских аэропорта временно ограничили работу в целях безопасности

Аэропорты Мурманска и Апатитов временно ограничили работу в целях безопасности. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
Отмечается, что ограничения в российских авиагаванях были введены в четверг, 12 сентября, в 9:35 утра.
«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — сообщили представители Росавиации.
По данным Telegram-канала Baza в авиагаванях введен план «Ковер», предварительно, из-за угрозы атаки беспилотников.
Ранее в среду, 11 сентября, в аэропорту Мурманска также ограничивали работу. Воздушная гавань временно не принимала и не отправляла авиарейсы из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).