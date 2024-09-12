Экс-директор российской школы-интерната получил срок за растление детей-сирот

Растлевавший несовершеннолетний сирот директор интерната получил 23 года

В Ивановской области экс-директора коррекционной школы-интерната получил 23 года колонии за растление несовершеннолетних детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщают «Известия».

По данным издания, речь идет об Александре Цымбалюке. Преступления, которые ему вменяют, происходили в период его руководства интернатом с 2001 по 2011 год. Тогда же был задержан и его друг — заслуженный деятель культуры, заместитель председателя совета Ассамблеи народов России и бывший заместитель директора местной музыкальной школы Николай Бухонин, который не дожил до приговора. Именно к «дяде Коле» на дачу, как правило, и привозили детей.

Воспитанники вспоминали, что на даче их склоняли к интимной близости. Одна из ныне совершеннолетних рассказывала, что перед совращением ее поили соком с водкой.

Изначально Цымбалюку вменялось три эпизода, Бухонину пять, к 2023 году количество эпизодов в ходе расследования достигло нескольких десятков.

Отмечается, что преступления вскрылись в 2021 году в ходе расследования уголовного дела о растрате в отношении бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня.