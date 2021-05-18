При расследовании дела бывшего губернатора Меня вскрылось растление сирот

В ходе расследования уголовного дела о растрате в отношении бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня вскрылись случаи растления детей-сирот. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Задержаны бывший директор школы-интерната Александр Цымбалюк, его знакомый — заслуженный деятель культуры, заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России и бывший заместитель директора местной музыкальной школы Николай Бухонин. Они обвиняются в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении детей, учившихся в интернате. Уголовное дело было возбуждено 30 апреля Следственным комитетом России (СКР). Масштабные обыски прошли с участием сотрудников ФСБ по местам жительства обвиняемых, в интернате, в детском лагере «Улыбка» и областной больнице, где дети проходили плановые обследования.

Местные жители давно говорили о подозрениях в адрес Цымбалюка, его воспитанников часто видели в «злачных местах». Однако его интернат был на особом положении у региональных властей. Новый корпус в 2012 году открывал лично Мень, занимавший в то время пост губернатора. Источник издания отмечает, что арест Цымбалюка и его знакомого стал возможен после задержания Меня, которого обвинили в растрате. Тогда же следователи установили факты систематического растления воспитанников школы-интерната.

17 мая Тверской суд Москвы вынес решение о прекращении уголовного дела Меня за истечением срока давности. Ему вменялось хищение и растрата 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области, губернатором которой он был с 2005 по 2013 год. Он не признал свою вину. О его причастности к преступлению заявил в ноябре 2020 года генпрокурор России Игорь Краснов, после чего Меня лишили неприкосновенности аудитора Счетной палаты и задержали.

Помимо поста губернатора, он занимал должность министра строительства и ЖКХ России с 2013 по 2018 год, после чего перешел на работу в Счетную палату.