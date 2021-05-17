Суд прекратил уголовное дело против аудитора Счетной палаты

Уголовное дело в отношении аудитора Счетной палаты Михаила Меня прекращено за истечением срока давности, сообщает ТАСС со ссылкой на Тверской суд Москвы.

Уточняется, что срок давности по уголовному делу истек в апреле. Меня обвиняли в хищении и растрате 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области, губернатором которой он был с 2005 по 2013 год. Он не признавал свою вину.

Ранее, в апреле, Верховный суд смягчил меру пресечения аудитору Счетной палаты. Его освободили под подписку о невыезде. До этого суд запрещал бывшему губернатору покидать место проживания, общаться с определенным кругом лиц, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения и пользоваться интернетом.

О причастности Меня к хищению средств из бюджета заявил в ноябре 2020 года генпрокурор России Игорь Краснов, после чего Меня лишили неприкосновенности и задержали.

Помимо поста губернатора, Мень занимал должность министра строительства и ЖКХ России с 2013 по 2018 год, после чего он перешел на работу в Счетную палату.