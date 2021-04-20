Обвиненного в афере аудитора Счетной палаты освободили под подписку о невыезде

Верховный суд смягчил меру пресечения аудитору Счетной палаты, бывшему губернатору Михаилу Меню, обвиненному в афере на 700 миллионов рублей. Его освободили под подписку о невыезде. Об этом во вторник, 20 апреля, сообщает ТАСС.

Ранее Меню ограничили свободу в виде запрета определенных действий. Суд запретил ему покидать место проживания, общаться с определенным кругом лиц, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения и пользоваться интернетом. Однако ему можно было совершать двухчасовые прогулки.

18 ноября Совет Федерации разрешил Генпрокуратуре задержать экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня по подозрению в растрате.

Мень был губернатором Ивановской области с 2005 по 2013 год. Затем до 2018 года он возглавлял Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В 2018-м Мень перешел в Счетную палату России.