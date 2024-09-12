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08:32, 12 сентября 2024Силовые структуры

ФСБ пресекла разглашение гостайны в правоохранительных органах

В Челябинской области ФСБ пресекла разглашение гостайны в силовых структурах

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Челябинской области сотрудники УФСБ пресекли разглашение государственной тайны в правоохранительных органах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Силовики выявили, что начальник подразделения одного из правоохранительных органов региона, имея допуск к гостайне, впустил в режимное помещение людей без допуска к ней. Проверка показала, что никакую секретную информацию мужчина не раскрыл, однако ему все равно объявили официальное предостережение. В случае повторения такой ситуации его могут привлечь к уголовной ответственности.

Ранее в Хакасии сотрудники ФСБ заподозрили 56-летнего полицейского на транспоре в разглашении секретных сведений.

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