ФСБ пресекла разглашение гостайны в правоохранительных органах

В Челябинской области ФСБ пресекла разглашение гостайны в силовых структурах

В Челябинской области сотрудники УФСБ пресекли разглашение государственной тайны в правоохранительных органах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Силовики выявили, что начальник подразделения одного из правоохранительных органов региона, имея допуск к гостайне, впустил в режимное помещение людей без допуска к ней. Проверка показала, что никакую секретную информацию мужчина не раскрыл, однако ему все равно объявили официальное предостережение. В случае повторения такой ситуации его могут привлечь к уголовной ответственности.

Ранее в Хакасии сотрудники ФСБ заподозрили 56-летнего полицейского на транспоре в разглашении секретных сведений.