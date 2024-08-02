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08:16, 2 августа 2024Силовые структуры

Сотрудника МВД заподозрили в разглашении государственной тайны

ФСБ возбудила дело против полицейского за разглашение государственной тайны

Фото: Globallookpress.com

В Хакасии сотрудники ФСБ заподозрили 56-летнего полицейского на транспоре в разглашении секретных сведений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по республике.

По данным ведомства, с 2020-го по 2022 год оперуполномоченный Абаканского линейного отдела МВД России через открытые каналы связи направлял в линейные пункты полиции секретную информацию. Таким образом лица, не имеющие допуска к государственной тайне, смогли ознакомиться с материалами.

Возбуждено дело по части 1 статьи 283 («Разглашение государственной тайны») УК РФ. Сейчас силовики выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Пензенской области сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность местного жителя, который подозревается в причастности к разглашению государственной тайны.

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      Екатерина Кашурникова
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