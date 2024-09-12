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11:30, 12 сентября 2024Силовые структуры

ФСБ сообщила о приговоре диверсантам за подготовку подрыва моста в Херсоне

ФСБ: двое диверсантов получили до 8,5 года за подготовку подрыва моста в Херсоне

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд вынес приговор двум мужчинам, которые готовили подрыв моста в Херсонской области. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении ФСБ.

Диверсанты получили от пяти до 8,5 года лишения свободы. Часть срока один из них проведет в тюрьме. Осужденных взяли под стражу в зале суда.

На кадрах видно, как силовики осматривают взрывчатку в мешках. Суд провозглашает приговор молодым людям, один из них начинает плакать, услышав о сроке. Конвой надевает им наручники и уводит.

Осужденных признали виновными в подготовке диверсии и хранении взрывчатки. Они, под данным ФСБ, планировали подрыв моста в селе Сальково.

11 сентября сообщалось, что в Челябинской области ФСБ задержала россиянина за призывы к террористическим действиям.

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      Любовь Ширижик
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