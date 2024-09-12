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23:15, 12 сентября 2024Силовые структуры

Глава мемориала Минобороны отказался признать вину в получении взятки

Глава мемориала Минобороны Филиппов не признал вину в получении взятки

Фото: Unsplash

Руководитель ФГУП «Пантеон защитников отечества» Минобороны России Вячеслав Филиппов отказался признать вину в получении крупной взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Источник агентства сообщил, что глава мемориала Минобороны не признал вину в инкриминируемом преступлении.

Ранее сообщалось, что Филиппов мог скрыться за границей до ареста. Об этом сказано в тексте решения суда о его аресте.

Басманный суд Москвы арестовал Филиппова по статье о получении взятки. Ему вменяют часть 6 статьи 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере», по которой грозит срок от 8 до 15 лет.

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      Марина Совина
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