Главу мемориала Минобороны арестовали по делу о взятке

Суд в Москве арестовал главу мемориала Минобороны Филиппова по делу о взятке

Басманный суд Москвы арестовал руководителя ФГБУ «Федеральный военный мемориал "Пантеон защитников Отечества» Минобороны России Вячеслава Филиппова по статье о получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В материалах дела отмечается, что Филиппова арестовали на один месяц 28 суток — до 10 ноября. Ему вменяют часть 6 статьи 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере», по которой грозит срок от 8 до 15 лет.

Уголовное дело также было возбуждено в отношении бенефициарного владельца ООО «ПСС», ООО «ИТ-ком» и ООО «АЗИМУТ КС» Олега Суворова по части 5 ст. 291 УК РФ по факту дачи взятки в особо крупном размере. Сейчас Суворов заключен под стражу. Другие подробности дела не раскрываются.