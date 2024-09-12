Главного врача центра гигиены российского региона заподозрили в махинациях

Силовики задержали главврача центра гигиены Татарстана Сизову за мошенничество

Сотрудники правоохранительных органов задержали главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Татарстана Елену Сизову по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает местное издание «Бизнес Онлайн».

Силовики увезли ее на допрос вечером 11 сентября, ночь она провела в изоляторе временного содержания. В отношении нее возбуждено уголовное дело, расследованием занимаются Следственный комитет (СК) и экономическая полиция Татарстана.

Сизова попала в поле зрение силовиков после показаний казанского бизнесмена Глеба Полякова, чьи компании заключили контракты с центром эпидемиологии на сумму 65 миллионов рублей. Он рассказал следователям об откатах за победу в тендерах. В частности, его фирма поставляла реагенты по завышенным ценам.

Поляков был задержан два месяца назад.

Ранее 12 сентября СК сообщил о привлечении к уголовной ответственности гендиректора петербургской компании «Лентбытхим» Дениса Михайлова, которого подозревают в завышении цен для «Военторга».