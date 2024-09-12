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13:10, 12 сентября 2024Силовые структуры

Главу российской компании заподозрили в завышении цен для «Военторга»

Главу компании «Ленбытхим» Михайлова подозревают в завышении цен для «Военторга»

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Генерального директора петербургской компании «Лентбытхим» Дениса Михайлова подозревают в завышении цен для «Военторга». Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Михайлов подозревается в том, что он завысил стоимость сырья и материалов, которые по государственному контракту приобрел «Военторг». Сейчас он задержан в Санкт-Петербурге по делу о хищении при исполнении государственного оборонного заказа. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, что таким образом фигурант похитил свыше 20 миллионов рублей. По информации следствия, в его собственности множество объектов недвижимости в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Турции, а также автомобили на сумму свыше 100 миллионов рублей. Следствие проверяет должностных лиц «Военторга» и Департамента ресурсного обеспечения Минобороны на причастность к преступлению.

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      Анна Габай
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