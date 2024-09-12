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12:43, 12 сентября 2024Силовые структуры

В СК раскрыли детали дела об афере в Минобороны

СК: главе «Ленбытхим» Михайлову вменяют хищение средств у Минобороны РФ

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Российский бизнесмен Денис Михайлов умышленно завысил цены на сырье и материалы при исполнении государственных контрактов на сумму свыше 115 миллионов рублей по поставке имущества для Департамента ресурсного обеспечения с АО «Военторг». Детали уголовного дела об афере в Минобороны в четверг, 12 сентября, в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, глава «Ленбытхим» Михайлов благодаря завышению цен похитил свыше 20 миллионов рублей. Установлено, что в собственности бизнесмена множество объектов недвижимости в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Турции, а также автомобили на сумму свыше 100 миллионов рублей. Следствие проверяет должностных лиц «Военторга» и Департамента ресурсного обеспечения Минобороны на причастность к преступлению.

29 августа сообщалось, что Мосгорсуд оставил под стражей до 30 сентября главу «Военторга» Владимира Павлова, обвиняемого в хищениях при реализации госконтрактов для нужд Минобороны России. По версии следствия, он вместе с другими сотрудниками вступил в преступный сговор и в период с декабря 2019-го по декабрь 2022-го закупил продукцию для войск у компаний-производителей. Приобретенные товары он перепродал Минобороны, увеличив цену на 400 миллионов рублей.

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      Владимир Седов
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