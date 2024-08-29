Обвиняемого в хищениях главу «Военторга» отказались освободить из-под стражи

Мосгорсуд оставил под стражей главу Военторга Павлова по делу о хищениях

Мосгорсуд оставил под стражей главу «Военторга» Владимира Павлова, обвиняемого в хищениях при реализации госконтрактов для нужд Минобороны России. Об этом сообщает ТАСС.

Рассмотрев апелляционную жалобу защиты на решение об аресте, судебная инстанция отказалась его освободить из СИЗО. Павлов останется там до 30 сентября.

Он был арестован 1 августа по решению Мещанского суда Москвы. По версии следствия, Павлов вместе с другими сотрудниками «Военторга» вступил в преступный сговор и в период с декабря 2019-го по декабрь 2022-го закупил продукцию для войск у компаний-производителей. Приобретенные товары он перепродал Минобороны, увеличив цену на 400 миллионов рублей.

Павлов не признает свою вину.

По делу проходит Тимур Исаков, он также арестован.