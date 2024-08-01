Главу Военторга арестовали по делу о хищениях

Суд в Москве арестовал на два месяца главу Военторга Павлова за хищения

Мещанский суд Москвы арестовал генерального директора Военторга Владимира Павлова по делу о хищениях при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

Глава Военторга пробудет под стражей два месяца – до 30 сентября. На заседании он не признал свою вину.

По версии следствия, в 2019 году Павлов вместе с другими сотрудниками Военторга вступил в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств оборонного ведомства. В период с декабря 2019 по декабрь 2022-го они приобрели продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, а затем продали эти товары Минобороны, «экономически необоснованно увеличив цену товаров на сумму свыше 400 миллионов рублей».

Ранее МВД попросило арестовать и второго фигуранта дела — Тимура Исакова.