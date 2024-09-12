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13:41, 12 сентября 2024Силовые структуры

У фигуранта дела о хищениях при поставках Минобороны России нашли дом в Турции

СК: у главы «Ленбытхима» Михайлова и его семьи есть недвижимость в Турции
Начало событий в новости Главу российской компании заподозрили в завышении цен для «Военторга»

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Задержанный гендиректор компании «Ленбытхим» Денис Михайлов и его семья владеют многочисленными объектами недвижимости в Петербурге и Ленинградской области, а также Турции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

В собственности бизнесмена и его родных находятся дорогостоящие автомобили. Общая стоимость имущества, законность приобретения которого сейчас проверяют следователи, превышает 100 миллионов рублей.

Михайлов подозревается в мошенничестве при поставке имущества Минобороны России. Он задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным следствия, бизнесмен умышленно завысил цены на сырье и материалы при исполнении госконтрактов с «Военторгом», которые были заключены на сумму более 115 миллионов рублей. По такой схеме Михайлов, как считают в СК, похитил свыше 20 миллионов рублей.

Следователи выясняют причастность должностных лиц «Военторга» и Департамента ресурсного обеспечения Минобороны России к этим махинациям.

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      Любовь Ширижик
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