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18:38, 12 сентября 2024Силовые структуры

Игра в карты привела российского пенсионера к несовместимым с жизнью травмам

В Ивановской области уголовник заколол пенсионера ножницами после игры в карты

Фото: freepik

В Кинешме ранее судимый 37-летний россиянин забил своего российского пенсионера ножницами. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По информации следствия, 23 июня ранее судимый россиянин с приятелем пришли в гости к 62-летнему пенсионеру, где начали распивать алкоголь и играть в карты. Во время игры возник конфликт, словесная перепалка переросла в драку с использованием подручных предметов, потерпевшему были нанесены удары кухонным ножом, ножницами и руками, в результате чего он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Подозреваемый с места преступления скрылся, но был быстро найден и помещен под стражу. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее конфликт из-за затушенной об пол сигареты закончился расправой над пенсионером.

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      Артем Соколов
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