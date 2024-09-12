Игра в карты привела российского пенсионера к несовместимым с жизнью травмам

В Ивановской области уголовник заколол пенсионера ножницами после игры в карты

В Кинешме ранее судимый 37-летний россиянин забил своего российского пенсионера ножницами. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По информации следствия, 23 июня ранее судимый россиянин с приятелем пришли в гости к 62-летнему пенсионеру, где начали распивать алкоголь и играть в карты. Во время игры возник конфликт, словесная перепалка переросла в драку с использованием подручных предметов, потерпевшему были нанесены удары кухонным ножом, ножницами и руками, в результате чего он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Подозреваемый с места преступления скрылся, но был быстро найден и помещен под стражу. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее конфликт из-за затушенной об пол сигареты закончился расправой над пенсионером.