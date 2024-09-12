Кадыров присвоил Михалкову звание заслуженного деятеля искусств и получил ручку

Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил российскому кинорежиссеру Никите Михалкову почетное звание заслуженного деятеля искусств региона. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Кадыров заявил, что Михалков прибыл в регион в рамках работы V Всероссийского фестиваля национальных театров «Федерация». Также в Грозном состоялась премьера спектакля кинорежиссера.

Глава Чечни также рассказал, что Михалков подарил ему ручку с флеш-накопителем, на котором собраны 50 выпусков его авторской программы «Бесогон ТВ». По словам Кадырова, Михалков «с теплотой в душе» относится к Грозному.

«В завершение беседы я присвоил Никите Михалкову почетное звание "Заслуженный деятель искусств ЧР"», — заявил Кадыров.

Ранее Михалков высказался о существовании в России условного списка «нерукопожатных деятелей культуры». Он отметил, что речь идет об артистах, которые работают в РФ, но не поддерживают политику властей. Режиссер назвал их более опасными людьми, чем те, кто покинул страну.